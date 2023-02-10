Isparta Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada; "Hastanemizde deprem bölgesinden getirilecek vatandaşlarımız için gereksinim duyabilecekleri tüm kişisel ihtiyaçları, ilaçları ve malzemeleri hastanemizde kurumsal olarak karşılanmakta ve hastanemizde deprem bölgesine gönderilmek üzere ilaç toplanmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir dijital ortamlarda ve sosyal medya hesaplarında yukarıda belirttiğimiz hususun aksine bir durum olduğu ile ilgili haberlere ya da hastanemizi ilgilendiren taleplere itibar etmemeniz önem arz etmektedir" denildi.