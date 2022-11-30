30 Kasım 2022 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Tek kitle üç test dönemi

Sağlık Bakanı Koca, artan solunum yolu hastalıklarıyla ilgili açıklama yaptı. "Kokteyl" virües özel kit kullanıma alınacak. Tek kitle influenza, Kovid ve RSV'a aynı anda bakılacak.



Düzce afet bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.9 şiddetinde depremin yaşandığı Düzce’nin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.



Fiyatlara sıkı takip

Büyük marketlerdeki fahiş fiyatlar tepki çekerken, hükümet yeni bir adımı hayata geçiriyor. Fiyat farklılıklarını gidermek için Fiyat İstikrar Komitesi kurulacak.



Fatma Onur öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur öldürüldü.



Asgari ücret için dört kriter

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Yeni ücretin belirlenmesinde yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, enflasyon ve refah payı kriterleri belirleyici olacak.



BMW’den Togg’a nispet

BMW, Togg'un Gemlik rengini hatırlatan ve Togg'a benzeyen modelini Gemlik sahilinde çektiği fotoğrafla sosyal medyadan paylaştı. Türk takipçiler, paylaşımı "Togg'a nispet" olarak yorumladı.



ABD, İran’ı kupa dışına itti

Dünya Kupası'nda en çok merak edilen maçlardan biri sonuçlandı. ABD, İran'ı 1-0 mağlup ederek bir üst turda Hollanda'nın rakibi oldu. İran ise Dünya Kupası'na veda etti.

