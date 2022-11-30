Dolar, yem, mazot ve maaşlar aynı: Süte yüzde 40 zam nereden çıktı

Son üç ayda Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği çiğ süt fiyatlarında bir değişim olmazken, dolar, akaryakıt ve işçi maliyetleri aynı kalırken süt ve süt ürünleri fiyatlarında yüzde 40'a varan artışlar yaşandı

ÇİĞ SÜT ALIM FİYATI 2,5 KAT ARTTI YEM FİYATLARI YATAY

2022 besi yemi fiyatları

BÜYÜK SÜT ÇİFTLİKLERİ DETAYI

1 KİLO PEYNİRİN 'SÜT MALİYETİ' 120 TL

OLAN VATANDAŞA VE KÜÇÜK ÜRETİCİYE OLUYOR

Süt ve süt ürünlerinin raf fiyatı son üç ayda yüzde 30-40 zamlanmış durumda. Fiyat artışı geçen yıla göre yüzde 100’ü çoktan geçti. Vatandaşlar, dolar yükselmedi, mazot artmadı, elektriğe doğal gaza zam gelmedi, işçi maaşları aynı, bu zamlar nereden çıktı diye soruyor...Peki çiğ süt fiyatı son 3 aydır artmamışken, döviz, akaryakıt ve işçilik maliyetleri yükselmemişken fiyatlar neden artıyor? Zamların arka planında ne var? Üretici ve sanayici zam için ne diyor?Bazı süt üreticileri yem fiyatlarının çok arttığını ve kar edemediklerini söylüyor. Hatta buna tepki olarak 'tehlikeli' bir adım atıp hayvanları kesime yolluyor. Bu durum üretim rakamlarına da yansımış durumda; TÜİK rakamlarına göre süt üretimi son üç ayda yüzde 4,4 azaldı. Süt üretiminin azalması ise fiyatlarda yükseliş baskıyı yaratıyor.Ancak Ulusal Süt Konseyi süt çiğ süt alım fiyatlarını geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artırarak 8,5 liraya çıkardı. Öte yandan yem fiyatları ise Mayıs ayından beri yatay seyrediyor.Raflarda 1 litre sütün fiyatı 25 TL'ye kadar çıktığı dönemde, çiftçi kâr edemediğini süt ve süt ürünleri üretici ise ucuza süt bulamadığını söylüyor.Üreticinin en büyük maliyet kalemi çiğ süt. Köylerdeki küçük yetiştiriciler sütü konseyin belirlediği fiyata satıyor olsa da büyük süt çitliklerinde aynı durum geçerli olmadığı iddia ediliyor.(Üreticiler, Kasım ayı başında sütün litre fiyatını 10 TL'den aldığını, 10 gün sonra ise 11 TL'den almak zorunda kaldığını iddia ediyor.)Üretici genellikle çiğ sütü bu büyük süt çiftliklerinden alıyor. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını 8,5 TL olarak belirlemesine rağmen, üreticiler bu büyük çiftliklerden sütün litresini bu ay 11 TL'den aldığını iddia ediyor. Üreticiler, "" ifadelerini kullanıyor.Üretici 10 kilo sütten 1 kilo peynir ürettiğini ve bu durumda sadece ham madde maliyetinin 120 TL'yi bulduğuna dikkat çekerek,diyor.Süt sektöründe bunlar yaşanırken durumdan en çok etkilenen ise vatandaş ve küçük üreticiler oluyorSüt fiyatları ile ilgili açıklama yapan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir isededi.