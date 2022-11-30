Ankara'da EYT ve Asgari ücret zirvesi! Erdoğan iki bakan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.15’te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelecek. Görüşmede EYT ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak.

Beştepe'deki zirvede Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili gelişmeler masaya yatırılacak.Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmedi. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin,demişti.Bir diğer önemli düzenleme de EYT ile ilgili. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren düzenlemede son aşamaya gelindi. Düzenlemeyle kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini ve 5 bin prim gününü tamamlayanların emekli edilmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.Aralık ayında duyurulması beklenen EYT düzenlemesinden ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.