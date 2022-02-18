18 Şubat 2022 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



İnterneti bedava verecekler



Güney Afrika'da hükümet, ülkedeki her haneye aylık 10 gb ücretsiz internet sağlamayı planlıyor. Kararın; internetin temel ihtiyaca dönmesinden dolayı alındığı belirtildi.



Güneş yerini kar ve yağmura bıraktı



Güneşli hava bugünden itibaren batıda yerini yağmura bıraktı. Yağışların yarın Karadeniz’in batı kesimlerinde kara dönmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.



Son anket sonuçlarını paylaştı



GENAR Başkanı İhsan Aktaş son anket sonuçlarını paylaştı. Aktaş, AK Parti'nin yüzde 37,6; CHP'nin yüzde 26, İYİ Parti'nin ise yüzde 12 oy oranında olduğunu aktardı.



Alman kanalında saçmaladı



İslam’ı hedef alan açıklamalarla gündeme gelen ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu; Alman kanalı Deutsche Welle’ye verdiği demeçte Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin Kur’an-ı Kerim’e aykırı olduğunu söyledi.



Mehmet Öz’den tepki çeken sözler



ABD'de siyasete atılan Mehmet Öz, FETÖ lideri Fetullah Gülen'e methiyeler düzdü. Teröristbaşı için "dokunulmaz" ifadesini kullanan Öz, "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil" dedi.



CHP’li İBB’nin son mağduru 500T



Sosyal medyada, "üzerine güneş batmayan otobüs" olarak adlandırılan 500T numaralı İETT otobüsü Kartal'da motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Vatandaşlar İBB yönetimine tepki gösterdi.



Fenerbahçe Avrupa’da da kayıp



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.



