Üniversitemiz Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı ile Bilişim Güvenliği Programı ortaklığında, geleceğimizi inşa edecek gençlerimizin son dönemlerin gelişen teknolojisi NFT’ leri akademik bir bakış açısı ile öğrenmeleri, kendi eserlerini oluşturmaları, korumaları ve ürünleştirmelerine yardımcı olmak için 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle “NFT’ye Giriş ve Dijital Üretim” dersi açılmıştır. Ders, “Üniversite Ortak Seçmeli Dersler” havuzuna eklenerek tüm öğrencilerimizin bu dersi almalarına imkân sağlanmaktadır.NFT(Non-Fungible Token) nedir?“Takas Edilemez/Değiştirilemez Jeton” olarak Türkçeye çevrilen NFT, türünün tek dijital örneği anlamına gelen ve blok zincir teknolojisinde saklanan bir tanımlamadır. Başlangıcı 2017’ ye dayanan NFT; sanat eseri, resim, video, internet sayfası, görseller, şarkılar, sosyal medyada oluşturulan hikâyeler ve dahasını sahipleri adına tescil edilebilen ve satılabilen varlıklara dönüştüren dijital bir sertifika demektir. NFT olarak tescillenen varlıkların değiştirilmesi ya da taklit edilmesi çok zor olması bakımından daha da popüler bir hale gelmiştir.NFT'ler; Bitcoin, Ethereum vb. kripto paraların kullandığı veritabanı olan Blok Zincir (Blockchain) teknolojisini kullanmaktadır. NFT'leri kripto paralardan ayıran en önemli özelliği kripto para birimlerinin aksine değiştirilemez ve takas edilemez olmasıdır. Değiştirilemez tokenler basitçe birbirlerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanmışlardır. Genel olarak Ethereum altyapısında oluşturulan dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına uygun olarak yapılmaktadırlar.