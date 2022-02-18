Motosnow meraklıları ve adrenalin tutkunları Cumartesi ve Pazar günü Davraz’da buluşuyor.

Kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi, kayak tutkunlarının yanı ekstrem spor tutkunları için de vazgeçilmez yerlerden biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Off-road gösterilerinin ardından Isparta Racing Motor Sporları Kulübü üyeleri de Davraz’da motosnow gösterileri ve hobi yarışmaları düzenleyecek.Isparta Valiliği önünde motosiklet gösterisi gerçekleştiren kulüp üyeleri tüm motor sporları tutkunlarını ve adrenalin sporları severleri bu hafta sonu Davraz’da yapılacak etkinliklere davet etti. Hafta sonu gerçekleşecek etkinlikler 3 kategoride yapılacak, etkinliklere ülkemizin çeşitli illerinden gelen 50 erkek 10 kadın sporcu katılacak.