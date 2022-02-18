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Isparta'da ​Motosnow meraklıları ve adrenalin tutkunları için güzel haber

Isparta'da ​Motosnow meraklıları ve adrenalin tutkunları için güzel haber
ISPARTA
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Motosnow meraklıları ve adrenalin tutkunları Cumartesi ve Pazar günü Davraz’da buluşuyor.
Kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi, kayak tutkunlarının yanı ekstrem spor tutkunları için de vazgeçilmez yerlerden biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Off-road  gösterilerinin ardından Isparta Racing Motor Sporları Kulübü üyeleri de Davraz’da motosnow gösterileri ve hobi yarışmaları düzenleyecek.
Isparta Valiliği önünde motosiklet gösterisi gerçekleştiren kulüp üyeleri tüm motor sporları  tutkunlarını ve adrenalin sporları severleri bu hafta sonu  Davraz’da yapılacak etkinliklere davet etti. Hafta sonu gerçekleşecek etkinlikler 3 kategoride yapılacak, etkinliklere ülkemizin çeşitli illerinden gelen 50 erkek 10 kadın sporcu katılacak.
 
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