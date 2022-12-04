3 Aralık 2022 Cumartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Çocuklarda Strep A alarmı

İngiltere ve Galler'de bu dönem altı çocuk Strep A enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Liverpool'da dört yaşındaki bir kız çocuğu ise hala yaşam savaşı veriyor. Küçük kızın babası, çocuklarının eve canlı dönmesi için dua ettiklerini söyledi. Aile, diğer ebeveynleri ortaya çıkabilecek işaretlere dikkat etmeye ve çocuklarının hasta olduğunu gördüklerinde hızlı hareket etmeye çağırdı.



MİDLAS başarıyla test edildi

ROKETSAN tarafından üretilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS, ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi. MİDLAS, 2023'te ilk kez İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetlerimizin envanterine girecek.



İsveç PKK'lı isimi iade etti

İsveç, terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı, Türkiye'ye iade etti.





İngiltere'den Bakhmut uyarısı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki işgal planına dair yeni bir detay paylaştı. Rus ordusunun, taktiksel olarak ilerleme yapmak adına Donetsk Oblast bölgesindeki Bakhmut'u çevreleme ihtimali olduğu belirtildi. Rusya'nın bu noktayı ele geçirmesinin savaşının gidişatını etkileyebileceğini aktarıldı.



Altında 800 ton hedefi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın altın rezervinin sene sonunda 800 tona ulaşacağını söyleyerek, "Şu an 765 ton civarındayız. Önümüzde bir ay bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.



Motorine indirim geliyor

6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim geleceği açıklandı.



Dünya Kupası'nda son 16 turu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre; Hollanda – ABD'yle, Arjantin – Avustralya'yla, Fransa – Polonya'yla, İngiltere – Senegal'le, Japonya – Hırvatistan'la, Brezilya – Güney Kore'yle, Fas – İspanya'yla, Portekiz - İsviçre'yle eşleşti.