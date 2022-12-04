TAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTA

Denizden yeni çıkan mevsimlik taze balıklar ve deniz ürünleri çeşitleri Isparta'da Kaya Balık tezgahlarında yerini aldı.

Kaya Balık Isparta'da

ve diğer onlarca protein kaynağı balık çeşitlerini sizlere temizlenmiş olarak sunuyor.

Uzmanlar kış aylarında vücudun direncinin kırılmaması ve sağlıklı bir yaşam için bol bol balık tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Karada balık Kaya Balık'tan alınır...!

Adres:

Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

WhatsApp: 0 530 072 21 80

Telefon :

0246 220 20 70





































