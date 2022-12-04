Isparta'da traktör devrildi! 1 kişi ölü 2 kişi yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Zübeyde Karademir (48) yaşamını yitirdi, sürücü ile 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Koruyaka köyü Armut Alanı mevkisinde meydana geldi. Komşu olan Zübeyde Karademir, Hüseyin Kurşun (47) ve Durmuş Akköz (48) traktörle tarlaya gitmek için yola çıktı. Akköz'ün kullandığı 42 BDZ 171 plakalı traktör, toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada, traktörün altında kalan Karademir yaşamını yitirdi. Yaralanan Durmuş Akköz ile Hüseyin Kurşun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre önce eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Karademir'in cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.