CHP'li Halıcı: "Acilen Su Bakanlığı Kurulmalı ve Su Kanunu Çıkarılmalı"

CHP Isparta Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda göllerin kuruması ve Türkiye’nin su sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Halıcı, "Başta Eğirdir olmak üzere göllerimiz kuruyor, geleceğimiz yok oluyor. Önlem alınmazsa Türkiye, su fakiri ülkeler kategorisine girecek" dedi. Bu sorunu çözmek için Su Bakanlığı’nın kurulması ve Su Kanunu'nun çıkarılmasının aciliyetine dikkat çekti.

Halıcı, Eğirdir Gölü'nün derinliğinin 15 metreden 5 metreye kadar düştüğünü, gölün ikiye ayrılmaya başladığını ve bataklık oluşumunun hızlandığını ifade etti. Türkiye’nin en büyük dördüncü gölünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Halıcı, “Göller bölgesi, çöller bölgesi olmasın” çağrısında bulundu.

"Türkiye Su Fakiri Ülkeler Kategorisine Girecek"

2030 yılı itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 10 artmasının beklendiğini belirten Halıcı, buna karşın su kaynaklarının yüzde 20 oranında azalacağının öngörüldüğünü söyledi. Eğer acil önlemler alınmazsa Türkiye’nin su fakiri ülkeler ligine gireceğini vurgulayan Halıcı, doğaya verilen zararın hep birlikte onarılması gerektiğini ifade ederek, “Doğa bize ait değil, biz doğaya aidiz” dedi.