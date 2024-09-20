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Eğirdir İçin Önemli Bir Adım

Eğirdir İçin Önemli Bir Adım
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Sakin Şehirler Toplantısı Eğirdir’de Gerçekleşti

Isparta’nın Eğirdir İlçesi, Sakin Şehirler ‘Cittaslow’ toplantısına ev sahipliği yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek, Eğirdir’de düzenlenen toplantıda Cittaslow ağına üye ve aday belediye başkanları ile bir araya geldi. Başkan Böcek, şehirlerin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayan bu ağda, belediyelerle koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Böcek, toplantının açılış konuşmasında, Cittaslow Türkiye Ofisi’nin kurulduğunu ve çalışmaların hızla başladığını belirterek, “Personellerimizi görevlendirdik, iletişim bilgilerimizi güncelledik, web sayfamız ve sosyal medyamız üzerinden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Komitemiz ile ilk online toplantımızı gerçekleştirdik” dedi.

Şehirlerin Tanıtımına Katkı Sağlıyor

Böcek, Cittaslow ağının dünya genelindeki önemi üzerinde durarak, “33 ülkede 301 şehirde uygulanan Cittaslow ağı, kentlerin çevresel, kültürel ve toplumsal değerlerinin korunmasına büyük katkı sağlıyor. Yeni üye ilçelerimizin katılımıyla, bu hedeflere daha güçlü bir şekilde ilerleyip ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eğirdir İçin Önemli Bir Adım

Toplantıya ev sahipliği yapan Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Eğirdir’in Cittaslow hareketine katılımının şehir için önemli bir adım olduğunu belirtti. Özer, “Eğirdir, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Cittaslow ağına katılarak, doğal ve kültürel zenginliklerimizi korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

Teknik Gezi ve İncelemeler Yapıldı

Toplantıda, Cittaslow Türkiye Ağı’na üye ve aday belediyelerin çalışmaları değerlendirildi. Aday belediyeler için yapılan teknik geziler ve incelemeler ele alınırken, yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ev sahipliği için Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer’e teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı. Toplantının ardından teknik bir gezi düzenlenerek incelemeler yapıldı.

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