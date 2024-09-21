2 Milyar TL’lik Tarımsal Destek Çiftçilerin Hesaplarına Yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 1 milyar 962 milyon 46 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ödemelerin bereketli ve hayırlı olmasını dileyerek, “1 milyar 962 milyon 46 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” dedi.

Açıklamaya göre, söz konusu destekleme tutarları şu şekilde dağıtıldı:

Çiğ süt desteği için 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 TL ,

, Bitkisel ürün sigortası için 600 milyon TL ,

, Hayvan hastalıkları tazminatı için 110 milyon 424 bin 58 TL ,

, Kırsal kalkınma yatırımları için 86 milyon 872 bin 475 TL ,

, Hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 442 bin 653 TL ,

, Sertifikalı tohum kullanımı için 1 milyon 292 bin 825 TL ,

, Hayvan gen kaynakları desteği için 170 bin 880 TL.

Süt desteği ödemeleri ise T.C. kimlik numarasının son hanesine göre farklı tarihlerde yapılacak. Buna göre, son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara ödemeler bugün, son hanesi 6 ve 8 olanlara ise 27 Eylül’de yapılacak. Destek ödemeleri, tek seferde çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.



