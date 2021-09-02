Türkiye’nin yükselen yıldızı savunma sanayine Isparta’dan hammadde desteği

Isparta savunma ve havacılık sanayisi alanında 1 Ocak- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 1 milyon 014 bin 33 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.



-10 sektör ‘1 milyon dolar’ duvarını aşmayı başardı

Isparta’da 10 sektör, Ağustos içerisinde 1 milyon dolardan daha fazla ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri alanında Isparta’nın Ağustos ihracatı 4 milyon 032 bin dolar olarak gerçekleşti.



-Yaş meyve ve sebze ihracatı 2.6 milyon dolar oldu

Isparta 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yaş sebze ve meyve ihracatında 2 milyon 692 bin 16 dolar değerine erişti. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı 4 milyon dolar bandına yaklaştı.



-İklimlendirme sanayi ve tekstilin yıldızı parladı

İklimlendirme sanayisinde 1.5 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Tekstil ve hammaddeleri alanında ise 2.4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Detaylı rapora yakın plan:



Sektör Ağustos 2021 Ocak- Ağustos 2021

Madencilik Ürünleri 4.953,78 47.113,42

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 4.032,64 19.836,02

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3.911,92 21.328,13

Yaş Meyve ve Sebze 2.692,16 63.679,32

Tekstil ve Hammaddeleri 2.430,87 27.810,84

Çimento Cam Seramik ve Toprak 2.053,24 19.914,86

İklimlendirme Sanayii 1.574,73 9.211,02

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.470,14 12.541,56

Halı 1.222,02 13.306,53

Meyve Sebze Mamulleri 1.045,74 5.436,53

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 754,18 2.946,68

Çelik 709,55 1.780,58

Makine ve Aksamları 530,01 50.312,98

Demir ve Demir Dışı Metaller 330,00 2.591,10

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 151,91 4.560,35

Süs Bitkileri ve Mamulleri 65,10 982,93

Kuru Meyve ve Mamulleri 17,55 317,68

Elektrik Elektronik 14,60 173,37

Otomotiv Endüstrisi 4,87 216,14

Deri ve Deri Mamulleri 0,06 5,34

Savunma ve Havacılık Sanayii - 1.014,33

Fındık ve Mamulleri - 18,18

Zeytin ve Zeytinyağı - 5,50

Mücevher - 0,51



Toplam 27.965,07 305.103,91