MEB'den son dakika: Ara tatil ve yarıyıl tatili ile karne tarihleri açıklandı..

Son dakika haberi: Ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.



Son dakika haberi: Yeni eğitim öğretim yılına başlanırken Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılında karnelerin ne zaman dağıtılacağını tatil tarihlerini açıkladı.



OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

Ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.



YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak.



KARNE TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

