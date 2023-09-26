TÜRKİYE’NİN ÇIRAĞI EMRE VE BAŞKAN TURAL’DAN VALİ BARUŞ’A ZİYARET

Emre’yle gurur duyuyoruzAhilik Haftası kutlamaları kapsamında Ticaret Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu Türkiye’nin Çırağı seçilerek ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan alan Emre Gülşen, IESOB Başkanı Ahmet Tural ile birlikte Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti.Isparta’ya gurur yaşatan Yılın Çırağı Emre Gülşen, Birlik Başkanı Ahmet Tural ile birlikte Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Vali Baruş, Başkan Tural ve Yılın Çırağı Gülşen’i tebrik etti.Bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri geçtiğimiz Cumartesi, Ahiliğin merkezi Kırşehir’de düzenlenen resmi törenle son buldu. Kırşehir’de düzenlenen törene Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, ilimizden bu yıl Türkiye’de Yılın Çırağı seçilen 18 yaşındaki Emre Gülşen ile birlikte katıldı. Resmi törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Emre Gülşen’e Birlik Başkanı Ahmet Tural ile birlikte ödülünü verdi. Gülşen’e çıraklık kaftanı giydirildi.Isparta’ya gurur yaşatan Yılın Çırağı Emre Gülşen, Birlik Başkanı Ahmet Tural ile birlikte Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Vali Baruş, Başkan Tural ve Yılın Çırağı Gülşen’i tebrik etti. Vali Baruş “Yılın Çırağı seçilen Emre kardeşimiz Kırşehir’de ödülünü aldıktan sonra bugün Birlik Başkanımız Ahmet Tural ile birlikte gelerek bizleri şereflendirdiler. Biz Emre ile gurur duyuyoruz. Usta kalfa çırak ilişkisinde sadece meslek öğretilmez, hayata dair çok önemli değerler de öğretilir. Sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, büyüklerine hürmeti usta, çırağına aktarır. Çırak kalfalık mertebesine geldiğinde bu değerlerle donanmış olarak gelir. Kalfalıkta gösterdiği başarıyla birlikte ustalık belgesi almaya hak kazanır. Ahilikte ustalığa nasıl yükselindiğini kutlamalarda temsili olarak izledik. Emre kardeşimizin ahilik değerlerini ileride usta olduğunda yaşatacağından eminiz. Bir mesleğin bu değerlere dayalı olarak öğrenilmesi çok önemli. Biz meslek okullarını tercih edecek öğrencilere bunu tavsiye ediyoruz. Çünkü, meslek edinmek altın bilezik takmaktır. Meslek okullarında okuyan kardeşlerimizin de ilerde başarılı meslek edinmiş kişiler olarak ilimize ülkemize hizmet edeceklerine inanıyoruz. Emre’nin bu belgeyi alması diğer mesleklerde çalışan çırak ve kalfalara da örnek olacaktır. Usta çırak ilişkisinden sonra elde edilen mesleki deneyim hem insanımızın daha iyi hizmet alması hem de esnafımızın toplumda saygı görmesi için de önemli” dedi.Vali Aydın Baruş’a her zaman esnaf ve sanatkara verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Birlik Başkanı Ahmet Tural “18-24 Eylül tarihleri arasında Ahilik Haftasını kutladık. Kırşehir’de düzenlenen devlet töreniyle de kapanışı yaptık. Bu yıl ilimizde Yılın Çırağı seçilmesi dolayısıyla kendisiyle devlet törenine katıldık. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından Emre kardeşimize çeşitli ödüller verildi. Kendisine ilimizi bu şekilde temsil ederek bizlere bu gururu yaşatmasından dolayı şahsım ve esnaf sanatkarımız adına teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, Ahilik Haftası etkinlerimizin başından sonuna kadar bizlere gösterdiği yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz göreve başladığı günden itibaren esnaf ve sanatkarımıza devletin baba yüzünü sıcak yüzünü göstermiş her konuda esnafımıza yardımcı olmuştur. Sayın Valimizi biliyorsunuz ilimizin Ahi Babası ilan ettik. Sayın Valimize bu mutluluğumuzu paylaşmasında dolayı teşekkür ediyorum” dedi.