Isparta Valisi Aydın BARUŞ'un Mevlid Kandili Mesajı

Alemlere rahmet olarakgönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrif buyurduğu gece olanMevlid Kandiline ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.Cenab-ı Hak katından insanlık âlemine son peygamber olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) barışın, huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde hakim olması için fani hayatı boyunca mücadele etmiş, güzel ahlakın, adalet ve faziletin eşsiz timsali olmuştur.Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiğiMevlid Kandili gecesinivesile kılarak dargınlıklardan ve küskünlüklerden uzak durmak, O’nun Kuran’ı Kerim’i rehber alan Sünnet-i Seniyyesine uygun hareket etmek üzere nefis muhasebesinde bulunmak bu mübarek gecenin feyz ve bereketinden azami şekilde faydalanmamıza imkân sağlayacaktır.Sevgili Peygamberimizin Yüce Yaratana olan imanı ve kulluğu hususundaki samimiyetini, üstün ahlakını, insanlar arasındaki muamelelerdeki adaletini, örnek alarak, aramızdaki sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesineher zamankinden daha çok gayret göstermeliyiz.Mevlid Kandilinin, ülkemizin huzur ve mutluluğuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın hidayetine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, Isparta’lıhemşerilerimizin ve tüm İslam alemininMevlidKandili'nien kalbi hislerimle tebrik ediyorum.