ITSO Başkanı Çelik’ten

Mevlid Kandili mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız.” dedi.

Başkan Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi, “Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir. O, hep iyilik ve güzelliği muştulamış, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır. Sevgili Peygamberimizin müstesna hayatından bize gösterdiği ve inci mercan sözlerinden bizlere vaaz ettiği iyiliği, güzelliği, doğruluğu, emaneti korumayı insanı, eşref-i mahlukat olarak görüp hakkını vermeyi, zayıf, yetim, kimsesiz ve muhtaçlara yardım etmeyi, hayırda yarışmayı, birbirini sevmeyi hasılı her yönüyle hayırlı bir insan olmayı bizler de en önemli vazife görüp bu şuurla hayatımızı tanzim etmeliyiz.

Bu düşüncelerle, Mevlid Kandil’inin vatanımız, milletimiz ve tüm İslam Alemi için rahmet, merhamet, barış, bereket, ve selamete vesile olması temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Mevlid Kandilini en kalbi dileklerimle kutluyor, hayırlar getirmesini diliyorum.”

