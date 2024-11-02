Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’nun 59. İstişare Toplantısına Isparta Ev Sahipliği Yapıyor

Isparta, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 59. İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Isparta Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, ülke genelinden yaklaşık 260 muhtar bir araya geldi. Toplantıda, muhtarların yerel yönetimlerde karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik konular ele alınacak. Bu buluşma, yerel yönetimlerde dayanışma ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.



















