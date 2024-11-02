​Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi Güncellendi: Sahtecilik Tırmanışta

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını riske atan taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemeyi sürdürüyor. Güncel verilere göre, halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 113'e, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'e yükseldi. Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlanan listede, bitkisel yağ bulunmaması gereken ürünlerde bu yağın kullanılması, bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti eklenmesi gibi çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi. Ayrıca, gıdalarda yasak boya kullanımı, tereyağında düşük yağ oranı, zeytinyağına tohum yağı karıştırılması gibi uygunsuzluklar da listede yer aldı.Yapılan denetimlerde, sağlığı tehdit eden ürünler arasında pide harcı da bulundu. Bu harçta sakatat (kalp) tespiti yapıldı. Denetimlerin önemi, tüketicilere güvenli gıdaya erişim sağlamak açısından bir kez daha öne çıkmış oldu.Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerden alınan örnekleri laboratuvarlarda detaylı testlere tabi tutarak içerik analizlerini gerçekleştiriyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl şu ana kadar 940 bin denetim yaparak 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 771 milyon lira idari para cezası uyguladık ve 368 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yıl sonuna kadar 1,5 milyona yakın denetim gerçekleştirmiş olacağız," şeklinde açıklama yaptı. Yumaklı, denetimlerin gıda hijyeni, etiket bilgileri, ısı gereksinimleri, izlenebilirlik kayıtları gibi alanları kapsadığını belirtti.