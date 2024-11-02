Isparta’da Trafiği Tehlikeye Düşüren Motosiklet Sürücüsünün Ehliyeti İptal Edildi



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni

26.10.2024 tarihinde trafiği tehlikeye düşüren motosikletlerle ilgili yapılan kamera çalışmaları sonucunda, 2 motosiklet sürücüsüne, şerit ihlali ve koruma başlığı kullanmama nedeniyle trafik cezaları uygulanmıştır. Ayrıca, aday sürücü statüsündeki bir motosiklet sürücüsünün 75 puanı doldurması nedeniyle sürücü belgesi iptal edilmiştir. Halkın huzur ve güvenliği için çalışmalar devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.