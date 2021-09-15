Türkiye-İran Gül Sektörleri İstişare Toplantısı Borsamızda Gerçekleşti

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan, İran Tarım Bakan Yardımcısı Hossein Zeynali ve beraberindeki heyeti Borsamızda ağırladı.İki ülkedeki gül sektörü ve uçucu yağ üretimlerinin değerlendirildiği ve ortak pazar oluşturulmasının istişare edildiği toplantıya, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, öğretim üyeleri ve ilimizde uçucu yağ üretimi ve ihracatı yapan üyelerimiz ve sektör temsilcileri katıldı.İran Tarım Bakan Yardımcısı Hossein Zeynali ve İranlı iş adamlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, konuşmalarında şu sözlere yer verdi “ Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Isparta Ticaret Borsası olarak ilimizdeki üretilen ürünlerin yurt dışında pazarlanması için İran ve diğer ülkelerle ikili görüşmeler yapmayı çok önemsiyoruz. Bu görüşmeler hem ülkemize hem de İran’a büyük katkı sağlayacaktır. İkili görüşmelerin önemini benimsiyor ve yurtdışı fuar ve istişare toplantılarına da katılım sağlıyoruz. Daha önceki yıllarda Isparta Valiliği, Borsamız ve Ticaret Odasıyla birlikte İran’a gittik. Bazı fabrikaları ve üretim tesislerine gezerek ikili görüşmeler yaptık. Bunun sonucunda az da olsa ihracat yapan üyelerimiz oldu. Bu yapılan görüşmelerin hem üyelerimize hem de ülkelerimize büyük katkı sağladığına inanıyorum. Türkiye’deki üretici firmalarımız ile karşılıklı iş görüşmesi yaparak daha iyi tanıma ve ihracat yapma fırsatları bulacağınızı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda biz de iadeyi ziyaret edebiliriz. Katılımlarınızdan dolayı İran Tarım Bakan Yardımcısı Sayın Hossein Zeynali’ye, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İbrahim Diler’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmelerin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim” dedi.Konuşmacılarının ardından yapılan plaket takdimi sonrası gül sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ile İran heyeti arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.Toplantı, iki ülkenin işbirliğinin geliştirilmesi temennilerinin ardından son buldu.