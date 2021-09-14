14 Eylül 2021 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.
Norovirüse dikkat!
Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz, okulların açılmasıyla çocuklar arasında sıkça görülmeye başlanan Norovirüs hakkında uyarılarda bulundu. Yavuz, ishal ve kusma ile ortaya çıkan Norovirüsün de tıpkı Kovid gibi hızla bulaşabildiğine dikkat çekti.
İşte THK raporunun detayları
Devlet Denetleme Kurulu, Türk Hava Kurumu ile ilgili hazırladığı raporda, THK'nın 21 yangın söndürme uçağından 15’inin gayri faal durumda olduğu belirtildi.
PKK’dan kalleş plan!
Terör örgütü PKK ve YPG’nin, Suriye’de Hristiyanların yoğun yaşadığı bölgeler ile kiliselere saldırılar düzenleyip suçu Türk birliklerinin üzerine atmayı planladığı öğrenildi.
Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi koronavirüs sonrası gelişen zatürre nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kiralık ev üretilecek
Kira fiyatlarındaki artışa çözüm olarak “sadece kiralama amacıyla” konut üretilecek. Burada faaliyet gösterecek inşaat şirketlerine bazı destekler verilecek. Kira gelirlerinden alınan vergilerde de indirime gidilecek.
Fransa’da Müslüman düşmanlığı
Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Eric Zemmour, "Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağım" açıklamasını yaptı.
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor
Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. TFF, Alman teknik adam ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.