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Norovirüse dikkat!

İşte THK raporunun detayları

PKK’dan kalleş plan!

Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Kiralık ev üretilecek

Fransa’da Müslüman düşmanlığı

Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz, okulların açılmasıyla çocuklar arasında sıkça görülmeye başlanan Norovirüs hakkında uyarılarda bulundu. Yavuz, ishal ve kusma ile ortaya çıkan Norovirüsün de tıpkı Kovid gibi hızla bulaşabildiğine dikkat çekti.Devlet Denetleme Kurulu, Türk Hava Kurumu ile ilgili hazırladığı raporda, THK'nın 21 yangın söndürme uçağından 15’inin gayri faal durumda olduğu belirtildi.Terör örgütü PKK ve YPG’nin, Suriye’de Hristiyanların yoğun yaşadığı bölgeler ile kiliselere saldırılar düzenleyip suçu Türk birliklerinin üzerine atmayı planladığı öğrenildi.Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi koronavirüs sonrası gelişen zatürre nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Kira fiyatlarındaki artışa çözüm olarak “sadece kiralama amacıyla” konut üretilecek. Burada faaliyet gösterecek inşaat şirketlerine bazı destekler verilecek. Kira gelirlerinden alınan vergilerde de indirime gidilecek.Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Eric Zemmour, "Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağım" açıklamasını yaptı.Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. TFF, Alman teknik adam ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.