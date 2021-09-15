Bugün modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standardı olarak ifade edilen birçok kavram Ahilik Teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin mayasında Ahilik vardır. Osmanlı Devletini cihan devleti yapan sır Ahiliktir. Ahilik kültürü; milli birlik ve beraberliğimizin coğrafyamızda her zaman en büyük teminatlarından birisi olmuştur.Evimizden dışarı çıktığımızda karşımıza, bakkal, manav, berber, terzi, kasap, hırdavatçı, fırıncı, lokantacı, ayakkabıcı, tuhafiyeci, tamirci, şoför olarak çıkan tüm esnaf ve sanatkar kardeşlerime saygı ve muhabbetlerimizi göndererek Anadolu'nun manevi mimarlarından Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle anıyor, 2021 yılı Ahilik Haftasının birlik, beraberlik, kardeşliğimize ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini, yardımlaşma, dayanışma ve kardeş olma duygularımızın daha da pekiştirmesini temenni ediyoruz.