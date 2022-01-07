7 Ocak 2022 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Türk profesörden dikkat çeken ‘Omicron’ uyarısı

Prof. Dr. Pelin Kartal, ‘Omicron' varyantı görülen kişilerde diz, dirsek ve ayak bölümlerinde kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık ya da morumsu isilik veya kurdeşen benzeri deri döküntülerinin meydana geldiğini duyurdu.



Yeni önlemler masada

Vaka sayılarını rekor seviyelere ulaştıran ‘Omicron’ varyantıyla ilgili yeni önlemler gündeme gelmeye başladı. Buna göre rakamların daha da yükselmesi halinde restoran, kafe, sinema ve tiyatrolarda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması gündemde.



Kazakistan’da protestolara ilişkin kritik gelişme

Kazakistan’daki protestolarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin bütün bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını bildirdi.



8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Yarıyıl tatili erkene çekilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantına karşı alarm verilecek bir durumun henüz oluşmadığını belirtti. Özer, yarıyıl tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimaline ilişkin ise "Şu an için gündemimizde yok" dedi.



Merkez Bankası’ndan ‘beşinci müdahale’ açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Aralık'ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünün 2,12 milyar dolar olduğunu duyurdu.



Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile Antalyaspor karşısında Süper Kupa finalinde ilk 11'de başlayan 3 futbolcu koronavirüse yakalandı.

