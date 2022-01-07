30 yıl oturduğu evini sağlık ocağı olması için bağışlayan Ümmü Dolmacı’ya Vali Ömer Seymenoğlu tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Hayırsever Ümmü Dolmacı, Modernevler mahallesindeki evini 2019 yılında yapılan bir protokolle Isparta Sağlık Müdürlüğü’ne bağışlayarak örnek bir davranışa imza atmıştı. Belgesini takdim ederken Dolmacı’ya teşekkür eden Vali Seymenoğlu “Kamu yatırımlarına destek olarak bizleri mutlu eden, örnek bir davranış sergileyen Ümmü Hanıma bir kez daha Isparta halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yaklaşık 2 yıldır mahalle sakinlerine hizmet veren Ümmü Baykan Aile Sağlığı Merkezi’nde 2 doktor görev yapıyor. Merkezi kullanan vatandaşlar evini bağışlayan Dolmacı’ya teşekkür ederek mahalleleri için ihtiyaç olan merkezden ev konforundan hizmet almaktan çok memnun olduklarını söylediler.

Fırsat buldukça 30 yıllık evinde faaliyet gösteren Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Dolmacı çalışanlarla bir araya gelerek kolaylıklar diledi. Dolmacı burada yaptığı açıklamada “30 yıl oturduğum mahallemde böyle bir ihtiyaç gördüm. Genelde yaşlı komşularım vardı, ben de onların rahat girip çıkabilecekleri müstakil evimi bu şekilde bağışlamak istedim. Buradan hizmet alanların bana dua etmesi yeterli başka bir isteğim yok” dedi.

