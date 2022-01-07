''HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç İl Müdürümüz Muhammet Cemil Şensöz’e “Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.
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