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ISPARTA HABER: BİLGİÇ'TEN ''HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

ISPARTA HABER: BİLGİÇ'TEN ''HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ
ISPARTA
G.Tarihi: 07.01.2022 18:49
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
''HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç İl Müdürümüz Muhammet Cemil Şensöz’e “Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
 
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