Türkiye genelinde 81 şehre KPSS şartı olmadan işçi alımı yapılacak!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada her yıl yaklaşık 110 bin kişilik TYP işçi alımı planlandığını duyurmuştu. Bu yıl da okullar ve kamu kurumları için toplamda 110 bin TYP işçi alımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.TYP, kamu kurum ve kuruluşlarına dönemlik geçici işçi alımı yapılan bir programdır. Bu alımlarla adaylar kamu kurumları bünyesinde geçici süreyle çalışmakta ve çalıştıkları süre boyunca asgari ücret ödenmektedir. TYP uygulama süresi en fazla 6 aydır ve haftalık yararlanma süresi 45 saattir.TYP işçi alımı başvuruları, mezuniyet, KPSS ve sınav şartı aranmadan kura ile gerçekleştirilmektedir. Başvuru için aranan şartlar şunlardır:TYP işçi alımları için çalışmalara başlandığı ve bu kapsamda okullara 60 bin, kamu kurumlarına 20 bin ve deprem bölgesine 30 bin olmak üzere toplamda 110 bin TYP işçisi alımının yapılacağı belirtiliyor.Bu alımlara başvuruların kısa süre içinde başlayacağı ve detayların ilgili kamu kurumları tarafından duyurulacağı bilgisi de paylaşılmıştır.