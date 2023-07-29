Isparta'daki Sürücüler Dikkat! Satışta Yeni Dönem

Araç Satışında Yeni Dönem! Ödemeyen Satış Yapamayacak...

Ek MTV Tahsil Esasları:

İlk Taksit: Ek MTV'nin birinci taksiti, ilgili kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

İkinci Taksit: Ek MTV'nin ikinci taksiti, 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan önemli bir düzenleme ile araç sahipleri için Araba satışında ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) konusunda yeni bir dönem başladı. Bu değişiklik, depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için getirilen ek MTV'nin tahsil esaslarını içeriyor. Sicile kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa tescil edilecek taşıtlar, 2023 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak. Ancak, ek MTV borcunu ödemeyen araç sahipleri, araçlarını satamayacaklar.İşlem Kısıtlamaları: Ek MTV borcunu ödemeyen araç sahiplerinin araçlarına dair bazı işlemleri yapmaları kısıtlanacak. Borcunu ödemeyen araç sahipleri, araçlarını trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma gibi işlemleri gerçekleştiremeyecekler.Faiz Uygulaması: Ek MTV borcunu ödemeyen araç sahiplerine aylık yüzde 1.6 faiz uygulanacak ve vergi borcunun tahsili için hesaplara haciz uygulanabilecektir.İstisna Durumlar: Ancak, depremlerin yol açtığı ekonomik kayıplardan etkilenen bazı araç sahiplerine istisna tanınacak. Mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibarıyla tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya hasar gören binaların sahiplerine ait taşıtlar ve deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak.Bu yeni düzenlemelerle birlikte araç sahipleri, ek MTV ödemelerini zamanında yaparak işlem kısıtlamalarından kaçınabilecek ve faiz uygulamasıyla karşılaşmayacaklardır. Ayrıca, depremlerden etkilenen vatandaşlarımızın da ekonomik olarak rahatlaması hedeflenmektedir.