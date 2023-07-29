Sürdürülebilir Hayvancılığa Adım: Isparta'da 15 Çobana Karavan Dağıtılacak

Isparta'da küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için başlatılan "Sürü Merada Çoban Karavanda" projesi kapsamında 15 adet karavan dağıtılacak. Projenin tanıtım ve protokol toplantısı, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) merkezinde gerçekleştirildi. Projenin yürütülmesinde Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, BAKA ve Isparta ili Damızlık Koyun – Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliği yapıyor.Projenin temel amacı, Isparta'daki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemek ve sürdürülebilir bir hayvancılık sistemini sağlamaktır. Vali Aydın Baruş, projeyle ilgili olarak, "Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz ve çobanlarımızın refah seviyesini artırmak amacıyla Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 'Sürü Merada Çoban Karavanda' projesi kapsamında 100 ve üzeri küçükbaş hayvan varlığına sahip 15 çobanımıza karavan dağıtımı gerçekleştireceğiz. Projeyle çoban aileleri evlerindeki konforu yayla ve otlaklarda da bulabileceklerdir. Kırsal alanda dezavantajda olan küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz ekonomik olarak da projeden yararlanacaktır. 'Sürü Merada Çoban Karavanda' projesinin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.Toplantının ardından, Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adı Güzel ve BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler projenin protokolünü imzaladılar. Projeyle ilgili detaylı bilgiler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından katılımcılara sunum şeklinde aktarıldı."Sürü Merada Çoban Karavanda" projesi, Isparta'daki küçükbaş hayvancılığı desteklemesi ve çobanların yaşam koşullarını iyileştirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projenin hayvan yetiştiricilerine ve kırsal alandaki çobanlara fayda sağlaması bekleniyor.