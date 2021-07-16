TÜRKİYE GEÇİLMEZ! ISPARTA’DA 15 TEMMUZ RUHU

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından yapılmak istenilen ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin dik duruşu ve kararlılığı ile önlenen darbe girişiminin yıl dönümünde Ispartalılar 2016’da meydanlarda sergilediği tutumla yine meydanlardaydı.Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kortej yürüyüşü ile başladı. Isparta protokolü, yaşlısı genci binlerce kişi ile Mimar Sinan Caddesi’ni takiben 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na ellerinde Türk bayrakları ile yürüdüler.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda ilk olarak mehteran mehter gösterisini, halk oyunları ekipleri gösterilerini sundular.