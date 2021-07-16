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ŞEHİT YAKINLARIMIZ VE GAZİLERİMİZ ZİYARET EDİLDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, gazilerimiz ve şehit yakınlarımızı ziyaret etti.Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daire müdürleri ve muhtarlar ve STK temsilcilerinin de katıldığı ziyaret samimi bir ortamda geçti.Vali Seymenoğlu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı’ya günün anısına plaket takdim ederken Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Muharip Gaziler Derneği Isparta şube başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız’a plaket takdim etti.Vali Seymenoğlu, şehit aileleri ve gazilerimizle bir süre dernek binasının bahçesinde sohbet etti.