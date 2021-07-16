SEDAT ÖZ GURME'DEN BAYRAM İKRAMLIKLARI

Türklerde misafirperverlik ve bayram gelenekleri kolonya, şeker, çikolata ile başlar, kahve ve bayram tatlısı ile devam eder.

Kısa bayram ziyaretleri de bu ikramlarla tatlanır.

DAMAK TADINI BİLENLERE ÇOK ÖZEL DİBEK KAHVESİ

İşte bayramda ikram edebileceğiniz bir kez tadına bakanın müptelası olduğu yüzde 100 doğal fındıklı efsane

,

ve

i

Sedat Öz Gurme'de

öne çıkıyor.

Dibek Kahvesi, dünya çapında tüketilen binlerce kahve türü arasında önemli bir yer tutmaktadır.

SEDAT ÖZ GURME BU BAYRAMDA DA ŞÖLEN GURUBU ÇEŞİTLERİYLE SİZLERLE

.

Şölen gurubu Octavia. Milango ,Moje,Vital ve butik dökme şeker ile Bayramınız Şölen Olsun!

Ayrıca hazır tepsi baklava ve sarıburma çeşitleride Sedat Öz Gurme'de bulunmaktadır.

TÜRKİYE'NİN YÖRESEL VE NATUREL LEZZETLERİ

Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri, Sucuk,Sosis,Pastırma,Peynir,Bal,Propolis,arı sütü,polen,kurutulmuş organik gıdalar,ev salçası,turşular,konserveler,süt ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri, hesaplı yumurta seçenekleri ile Sedat Öz Gurme hizmetinizde.

Adres:

Telefon:

whatsapp mesaj

0 532 223 02 01 --

















































































