Türklerde misafirperverlik ve bayram gelenekleri kolonya, şeker, çikolata ile başlar, kahve ve bayram tatlısı ile devam eder.
Kısa bayram ziyaretleri de bu ikramlarla tatlanır.
DAMAK TADINI BİLENLERE ÇOK ÖZEL DİBEK KAHVESİ
İşte bayramda ikram edebileceğiniz bir kez tadına bakanın müptelası olduğu yüzde 100 doğal fındıklı efsane dibek kahvesi, Divan kahvesi ve Menengiç kahvesi Sedat Öz Gurme'de öne çıkıyor.
Dibek Kahvesi, dünya çapında tüketilen binlerce kahve türü arasında önemli bir yer tutmaktadır.
SEDAT ÖZ GURME BU BAYRAMDA DA ŞÖLEN GURUBU ÇEŞİTLERİYLE SİZLERLE
Şölen şeker standı Sedat Öz Gurme'de açıldı.
Şölen gurubu Octavia. Milango ,Moje,Vital ve butik dökme şeker ile Bayramınız Şölen Olsun!
Ayrıca hazır tepsi baklava ve sarıburma çeşitleride Sedat Öz Gurme'de bulunmaktadır.
TÜRKİYE'NİN YÖRESEL VE NATUREL LEZZETLERİ
Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri, Sucuk,Sosis,Pastırma,Peynir,Bal,Propolis,arı sütü,polen,kurutulmuş organik gıdalar,ev salçası,turşular,konserveler,süt ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri, hesaplı yumurta seçenekleri ile Sedat Öz Gurme hizmetinizde.
Adres:Gazikemal Mah 121.cadde No:11/A
Telefon: 0246 201 25 71
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