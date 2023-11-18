Türkiye Emekliler Derneği Üyelerine Özel Sağlık Kampanyası Duyurusu

Türkiye Emekliler Derneği üyelerini sevindirecek bir sağlık kampanyası başladı. Davraz Yaşam Hastanesi, Türkiye Emekliler Derneği üye kartlarını gösteren ve önceden 0 246 2328232 numaralı telefondan randevu alan üyelere özel avantajlar sunuyor.

Üyeler, hafta içi her gün 13.30-16.30 saatleri arasında hastanede ücretsiz göz ve fizik tedavi muayenelerinden faydalanabilecekler. Bu kampanya ile üyeler, sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma fırsatına sahip olacaklar.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Abdülkadir Ersal, yaptığı açıklamada, bu tür sağlık hizmetlerinin devam edeceğini belirterek üyelere sağlık dolu günler diledi. Dernek üyelerinin bu avantajlardan faydalanarak sağlıklarını korumaları ve düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları önemle vurgulandı.

Sağlık kampanyasından yararlanmak isteyen üyelerin, belirtilen telefon numarasından randevu almaları ve üye kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Türkiye Emekliler Derneği, üyelerinin sağlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bu tür işbirlikleri ile üyelerine destek olmaya devam ediyor.