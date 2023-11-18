17 Kasım'da Stajını Tamamlayan Genç Avukatlar Mesleğe Adım Attılar
Isparta Baro Hizmet Binasında düzenlenen törenle avukatlık stajını başarıyla tamamlayan genç avukatlar, ruhsatnamelerini alarak resmi olarak mesleğe adım attılar. Törene Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, Baro Başkan Yardımcısı Av. Fatih Semiz, Baro Genel Sekreteri Av. Ali Burak Yıldız, Türkiye Barolar Birliği Delegeleri Av. Faik Yıldız ve Av. Erol Berber ile ruhsatlarını almaya hak kazanan avukatların aileleri de katıldı.
Yemin ederek ruhsatlarını alan genç avukatlar şunlar:
- Av. Fatma Nur Turhan
- Av. Hüseyin Çimen
- Av. Selçuk Sertdemir
- Av. Gizem Erdeğer
- Av. Burak Karakuş
- Av. Ali Anıl Koç
- Av. Hüseyin Toprak Yıldırım
- Av. Mehmethan Ertürk
- Av. Göktay Karakaya
- Av. Habibe Betül Yavuz
- Av. Melike Sena Sayğılı
- Av. Ali Sırıklıgil
- Av. Hüseyin Arlı
- Av. Zeynep Demirezen
- Av. Esranur Hayat
Bu genç avukatlar, aldıkları eğitim ve staj sürecinin ardından Türk yargı sistemine katkıda bulunmaya ve adaletin temsilcileri olarak görev yapmaya hazır hale geldiler. Tören, yeni avukatların mesleki hayatlarına başlamaları nedeniyle duygu yüklü anlara sahne oldu. Isparta Barosu, genç avukatlara başarılar diler ve meslek hayatlarında aydınlık yollar temenni eder.