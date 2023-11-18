

17 Kasım'da Stajını Tamamlayan Genç Avukatlar Mesleğe Adım Attılar

Isparta Baro Hizmet Binasında düzenlenen törenle avukatlık stajını başarıyla tamamlayan genç avukatlar, ruhsatnamelerini alarak resmi olarak mesleğe adım attılar. Törene Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, Baro Başkan Yardımcısı Av. Fatih Semiz, Baro Genel Sekreteri Av. Ali Burak Yıldız, Türkiye Barolar Birliği Delegeleri Av. Faik Yıldız ve Av. Erol Berber ile ruhsatlarını almaya hak kazanan avukatların aileleri de katıldı.

Yemin ederek ruhsatlarını alan genç avukatlar şunlar:

Av. Fatma Nur Turhan

Av. Hüseyin Çimen

Av. Selçuk Sertdemir

Av. Gizem Erdeğer

Av. Burak Karakuş

Av. Ali Anıl Koç

Av. Hüseyin Toprak Yıldırım

Av. Mehmethan Ertürk

Av. Göktay Karakaya

Av. Habibe Betül Yavuz

Av. Melike Sena Sayğılı

Av. Ali Sırıklıgil

Av. Hüseyin Arlı

Av. Zeynep Demirezen

Av. Esranur Hayat

Bu genç avukatlar, aldıkları eğitim ve staj sürecinin ardından Türk yargı sistemine katkıda bulunmaya ve adaletin temsilcileri olarak görev yapmaya hazır hale geldiler. Tören, yeni avukatların mesleki hayatlarına başlamaları nedeniyle duygu yüklü anlara sahne oldu. Isparta Barosu, genç avukatlara başarılar diler ve meslek hayatlarında aydınlık yollar temenni eder.