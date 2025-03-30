Türker Et ile Bayram Sofralarınıza Lezzet Katın! ''Bayramda Açığız''

Türker Et ile Bayram Sofralarınıza Lezzet Katın!

Ramazan Bayramı’nın neşesini ve bereketini sofralarınıza taşımaya hazır mısınız? Türker Et, en kaliteli ve taze et ürünleriyle bayramın 1. günü saat 11:00’de kapılarını açıyor!

Mangal keyfinden haşlamaya, leziz pirzoladan nefis köfte ve sucuğa kadar birçok özel ürün, Türker Et’te sizleri bekliyor. Piknik planı yapanlar için özenle hazırlanmış et çeşitleriyle bayram sofralarınıza lezzet katmaya devam ediyoruz.

Lezzetten ödün vermeden uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için en doğru adres Türker Et! Doğal, taze ve hijyenik ürünlerimizle damak zevkinize hitap ediyoruz.

Ayrıca, kurbanlık büyükbaş hayvan ve hisseli satışlarımız başlamıştır. En kaliteli etleri güvenle temin etmek için sizleri bekliyoruz.

Türker Et ailesi olarak, bereketli ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle!

Adres: Bilim Tıp Merkezi karşısı, Isparta

İletişim:

0 541 300 05 40

0 543 820 88 83













































































