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Isparta Valisi Abdullah Erin'den Ramazan Bayramı Mesajı

Isparta Valisi Abdullah Erin'den Ramazan Bayramı Mesajı
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Isparta Valisi Abdullah Erin'den Ramazan Bayramı Mesajı

Isparta Valisi Abdullah Erin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm Ispartalıların bayramını kutladı. Bayramların hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Vali Erin, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Vali Erin mesajında, Ramazan Bayramı’nın toplumda sevgi ve barış iklimini pekiştirdiğini, kırgınlıkların unutulup mutlulukların paylaşıldığı özel günler olduğunu ifade etti. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılması gerektiğini hatırlatarak, herkesin bayram coşkusunu paylaşması gerektiğini dile getirdi.

Dünyada devam eden savaşlar ve yoksulluk nedeniyle bayram sevincini yaşayamayan insanların acılarını da paylaştığını belirten Vali Erin, özellikle Filistin ve Gazze’de yaşanan sıkıntıların bir an önce son bulması temennisinde bulundu.

Bayram süresince alınan güvenlik önlemlerine de değinen Vali Erin, trafikte oluşabilecek yoğunluk nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti.

Son olarak şehit ve gazi ailelerine de mesajında yer veren Vali Erin, bayramın huzur, birlik ve beraberlik içinde geçmesi dileğiyle tüm Ispartalıların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

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