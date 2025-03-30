Isparta'da Taze ve Lezzetli Şarküteri Ürünleri İçin Çevik Gıda

Ramazan Bayramı boyunca sevdiklerinizle birlikte mutlu anlar geçirmenizi dileriz! Bayram süresince pazar yerleri kapalı olacağından, alışverişlerinizi bayram sonrası için planlamayı unutmayın.

Bayram sonrası, sofralarınıza lezzet ve doğallık katmaya devam ediyoruz! En kaliteli peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt, zeytin, tahin, pekmez ve daha birçok doğal ürünü yine en uygun fiyatlarla sizlere sunmaya devam edeceğiz.

Bayram Sonrası Pazar Yerlerimiz:

Pazartesi : Zafer Pazarı (Öğleden sonra)

: Zafer Pazarı (Öğleden sonra) Salı : Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı)

: Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı) Perşembe : Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar)

: Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar) Cuma : Yedişehitler Sağlık Ocağı Önü – Cuma Pazarı

: Yedişehitler Sağlık Ocağı Önü – Cuma Pazarı Cumartesi : Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra)

: Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra) Pazar: Mehmet Tönge Pazarı (Öğlene kadar)

Sipariş ve Bilgi İçin:

0541 742 04 24

0538 498 29 90

Bayram sonrası sağlıklı ve doğal ürünler için yine Çevik Gıda’da buluşalım!

Hayırlı ve Sağlık Dolu Mutlu Bir Bayram Geçirmenizi Dileriz.





















