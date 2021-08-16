AŞURE HAFTASINA ÖZEL FİYATLAR SİZLERİ BEKLİYOR
Isparta Türker AVM şubelerinde aşure yapımında kullanılan bakliyat ürünleri ve kiloluk yağlar indirime girdi.
Detaylar için broşürü inceleyiniz...
Ayrıca Tüketime hazır gıda-Şarküteri-Et-Temizlik Ürünleri-Züccaciye-Dondurulmuş Ürünler-Kişisel Temizlik ve Bakım Ürünleri Türker sanal market ile uygun fiyatlarla kapınızda. İhtiyacınız olan online market alışverişi için www.turkerkapinda.com!
7 gün 24 saat alışveriş imkanı üstelik teslimat ücreti yok!
Whatsapp: 0541 100 32 32
Hafta içi 10:00 - 19:00 Hafta sonu 10:00 - 16:00 saatleri arasında siparişlerişniz aynı gün kapınızda!