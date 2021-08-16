TÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER BAŞLADI

AŞURE HAFTASINA ÖZEL FİYATLAR SİZLERİ BEKLİYOR



Isparta Türker AVM şubelerinde aşure yapımında kullanılan bakliyat ürünleri ve kiloluk yağlar indirime girdi.

Detaylar için broşürü inceleyiniz...

Ayrıca Tüketime hazır gıda-Şarküteri-Et-Temizlik Ürünleri-Züccaciye-Dondurulmuş Ürünler-Kişisel Temizlik ve Bakım Ürünleri Türker sanal market ile uygun fiyatlarla kapınızda. İhtiyacınız olan online market alışverişi için

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