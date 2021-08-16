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Isparta'da emniyetten narkotik operasyon

Isparta'da emniyetten narkotik operasyon
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
BASIN BÜLTENİ
 
Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik 01.08.2021-13.08.2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, toplam 38 şahıs yakalanmıştır.
           Yakalanan şüpheli şahıslardan;
  • 645 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi emdirilmiş kağıt,
  • 26,9 gram Metamfetamin Maddesi,
  • 21,3 gram Eroin Maddesi,
  • 2,68 gram Esrar Maddesi,
  • 38,5 g toz halinde Sentetik Ecza,
  • 3 adet Sentetik Ecza,
  • 3,2 gram Kenevir Tohumu,
  • 3 Kök Kenevir Bitkisi,
  • Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”,  “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak”  ve 2313 SKM suçlarından işlem yapılmış, 1 şüpheli Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmış, 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.
 
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
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