645 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi emdirilmiş kağıt,

26,9 gram Metamfetamin Maddesi,

21,3 gram Eroin Maddesi,

2,68 gram Esrar Maddesi,

38,5 g toz halinde Sentetik Ecza,

3 adet Sentetik Ecza,

3,2 gram Kenevir Tohumu,

3 Kök Kenevir Bitkisi,

Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik 01.08.2021-13.08.2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, toplam 38 şahıs yakalanmıştır.Yakalanan şüpheli şahıslardan;Şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış, 1 şüpheli Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmış, 2 şüphelisuçundan çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.