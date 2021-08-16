Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik 01.08.2021-13.08.2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, toplam 38 şahıs yakalanmıştır.
Yakalanan şüpheli şahıslardan;
- 645 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi emdirilmiş kağıt,
- 26,9 gram Metamfetamin Maddesi,
- 21,3 gram Eroin Maddesi,
- 2,68 gram Esrar Maddesi,
- 38,5 g toz halinde Sentetik Ecza,
- 3 adet Sentetik Ecza,
- 3,2 gram Kenevir Tohumu,
- 3 Kök Kenevir Bitkisi,
- Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.