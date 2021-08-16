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EĞİRDİR TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİ

EĞİRDİR TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİ
ISPARTA
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TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİ
Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 18'incisi düzenlenen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Aquatlon Şenliği sona erdi.
Eğirdir’in muhteşem güzellikleri arasında 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü başlayan ve iki gün süren finallerin ikinci gününde de çeşitli kategorilerde yapılan zorlu yarışlar nefes kesti. 
Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışlarının ikinci gün programına katılan Vali Ömer Seymenoğlu dereceye giren sporculara madalyalarını takdim ederek sporcuları tebrik etti. Vali Seymenoğlu program sonunda, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve mükemmel ev sahiplikleri için de tüm Eğirdirlilere teşekkür etti.
 
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