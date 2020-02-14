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TÜRKER AVM'DEN ŞOOOOK KAMPANYA! İNDİRİMLER BAŞLADI

TÜRKER AVM'DEN ŞOOOOK KAMPANYA! İNDİRİMLER BAŞLADI
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM RÜZGARI DEVAM EDİYOR
 
Isparta'da Türker Alışveriş Merkezlerinde yılın son ayında da indirimler son hızla devam ediyor. 
 İndirim 24 Şubat 2020'ye kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde..

İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28   Telefon: 0246 232 40 46 
Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3   Telefon: 0246 232 40 36
Şube2:Ayazmana Mahallesi  237 Cadde  Park Su Evleri NO:3-4   Telefon:0246 242 88 01
Şube3:Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A   Telefon:0532 503 01 14

 
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