Organ Bağışı İle Bir Yaşam Daha Sağlığına Kavuştu

Prof.Dr. Şenol: Hastaya Yeni Bir Hayat Yeni Bir Umut Oldu’

Nazmiye Kınay: Ne Kadar Teşekkür Etsem Az

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde karaciğer nakli yapılan hasta taburcu edildi.KKTC’de beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarından karaciğer grefti, Sağlık Bakanlığı ve Türk Hava Kuvvetleri organizasyonu ile Süleyman Demirel Üniversitesi organ nakli ekibi tarafından getirilmişti. Süleyman Demirel Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen karaciğer nakli ameliyatı ile Isparta da yaşayan Nazmiye Kınay’a takılmıştı. Hasta 3 haftalık tedavi süreci ardından taburcu edildi.Süleyman Demirel Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Altuğ Şenol yaptığı açıklamada, “’Siroz’a bağlı karaciğer yetmezliği tanısı konulan ve durumu ağırlaşan hastamızın tek şansı uygun bir karaciğer bulunmasıydı. Ülkemizdeki organ bağışı yetersizliği nedeniyle bekleme listelerinin uzun olması canlı verici arayışına itmişti, fakat uygun verici bulunamadı, tam bu zamanda organ bağışı Kıbrıs’tan geldi ve ekibimizin başarılı operasyonuyla hastamıza nakledildi, hastaya yeni bir hayat yeni bir umut oldu’’ dedi.Başarılı bir ameliyat geçirdiklerini belirten Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu, ‘’karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kınay’ın organ bağışı sayesinde bu ameliyatı olabildiğini ifade etti. Ameliyat ve tedavi sürecinin normal koşullarda devam ettiğine vurgu yapan Sabuncuoğlu, "Yapılan nakil sonrası karaciğer fonksiyonel olarak hemen devreye girdi ve vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşıladı. 3 haftalık günlük takip ve yapılan tetkiklerin ardından hastamız taburcu edildi." dedi. Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu, "Karaciğer nakillerinde operasyon sonrası yoğun bakım takibinin çok önemli, biz bu safhayı Doç. Dr. Filiz Alkaya Solmaz ve anestezi ekip üyeleri sayesinde kolay atlattık. Taburculuk aşamasına ulaşmakta yoğun bakım süreci çok fazla etkili oldu. Bundan sonra artık ikinci etap olan evde tedavisi takibimizde sürerek günden güne eski sağlığına tamamen kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.Sağlığına kavuşan Nazmiye kınay ise, "Bağışçılardan Allah razı olsun, operasyonu gerçekleştiren bütün hocalarımızın hepsine teşekkür ederim. Organlarını bağışlayan kişi ve ailesine minnettarım. Onlar bir kişiyi değil, bir ocağı tekrar hayata döndürdüler. Bu düşüncelerimi arayarak da aile fertlerine ilettim. Onlara ne kadar teşekkür etsem az" dedi.