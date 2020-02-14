Ekonomik Yatırımlar 13. Etapta İlimize Kazandırılan Projeler

T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman MüdürlüğüSayı : 59916911-621.99-E.552336 14.02.2020Konu :Ekonomik Yatırımlar 13. Etapta İlimize Kazandırılan ProjelerKırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 13. Etap hibe programında Isparta'dan toplam 17 proje kabul edilmiştir.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince; İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucunda ekonomik yatırım programı kapsamında proje tutarı 6.574.930-TL olan 5 proje, Ekonomik altyapı projeleri kapsamında proje tutarı 2.373.427-TL olan 12 adet proje olmak üzere toplam proje tutarı 8.948.357TL olan 17 proje kabul edilmiştir.Projelerin %50'si Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yatırımcılara hibe desteği olarak ödenecek olup hibe tutarı 4.214.849-TL dir.Başlıca destek verilen konular: Meyve bahçeleri için file sistemi, meyveciliğe yönelik don pervanesi, soğuk hava depo yapımı, meyve kurutma tesisi, hayvancılığa yönelik yem kırma ezme dağıtma makineleri, silaj ve balya makineleri, süt sağım ünitesi, balıkçılığa yönelik soğutma sistemi, yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.Söz konusu konularda hibeler ilimize kazandırılmış olup ilimize hayırlı olmasını diliyoruz.Enver Murat DOLUNAYİl Müdürü