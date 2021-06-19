TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ

HAZİRAN AYINA ÖZEL İNDİRİMLER BAŞLADI'.....

'de birbirinden çeşit ürün ve fiyatlar sizleri bekliyor

stoklarla sınır olan ürünleri kaçırmayın!

İndirim 30 Haziran

2021'e

kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde..



Ayrıca

Isparta'nın online alışveriş platformu Türker Kapında'da 75 ₺ ve üzeri alışverişlerde teslimat ücreti alınmıyor. Üstelik siparişleriniz istediğiniz saatte kapınıza geliyor! İster kapıda nakit ister kapıda kredi kartı ile ödeme imkanı da sadece

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İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:

Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46

Şube1:

Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36

Şube2:

Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01

Şube3:

Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14