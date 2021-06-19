Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Geri sayım başladı

Bakan Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.

Türkiye'den dört gün üst üste kırdığı rekorlar şöyle:

14 Haziran: 842 bin 494

15 Haziran: 1 milyon 240 bin 311

16 Haziran: 1 milyon 416 bin 795

17 Haziran: 1 milyon 582 bin 232

TÜRKİYE AŞILAMADA 40 MİLYON DOZU GEÇTİ

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısında müjdeli haberi duyurdu.Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının yapıldığını duyuran Koca, "Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.Haziran ayıyla birlikte ivmeyi artıran Türkiye'de dün aşılamada en yüksek sayıya ulaşıldı. 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldı.Koronavirüse karşı aşılamada ülke genelinde hızla devam ediyor. Dün 1 Milyon 582 Bin 232 günlük dozun yapılması ile rekor kırıldı. Bugün toplam uygulanan aşı sayısı da 40 milyonu geçti.