ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ.



KAYMAKAM ÇELİK VE BAŞKAN GÖK

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDULAR.

Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı ve Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen programla ilçe merkezi ve köylerimizde yaşayan başarılı çocuklarımız doyasıya eğlendi.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan SAVRAN, Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF, Eğirdir Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih TÜRKMEN, Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Jale GÖZÜBENLİ, Belediye Şirket Müdürü Ömer YILMAZ ve Belediye Daire Müdürleri katıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerinden yararlanan çocuklarımızın okul dışı zamanlarını değerlendirmek, sosyal kültürel ve sportif etkinlikler ile buluşturma amacıyla ‘Aile Haftası’ kapsamında çevre duyarlılıklarını artırma hedefi ile Eğirdir Gölünde Elektrikli Tekne ile Yat Gezisi ve Yeşilada Felekabad yanında piknik etkinliği Eğirdir Kaymakamlığı Eğirdir Belediyesi ortak çalışması gerçekleşti. Programı Eğirdir Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz Müdürü Jale GÖZÜBENLİ ve Personeli ile Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Personelleri birlikte koordine ettiler. Şüphesiz ki Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk geleceğe katkısı olan bir huzurdur. Çocuklarımızın doyasıya eğlendiği ve mutlu olduğu programın içeriğinde tekne gezisinde uçan bolonlarını uçuran çocuklarımıza Kaymakam ve Başkan’ından eşlik etmesi renkli sahnelerin görüntülenmesine sebep oldu. Elektrikli Tekne Gezisinden sonra Yeşilada’da Piknik yapan ve animasyonlar ile eğlenceli sportif faaliyet ve oyunlarla sosyal gelişimlerine olumlu katkı sağlanan çocuklarımıza Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK tarafından kitaplar hediye edildi.Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Jale GÖZÜBENLİ yaptığı açıklamada; ‘Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı ve Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi olarak ortak proje çalışması olarak gençlerimiz, özellikle en fazla okulda kitap okuyan ve okul başarısını elde eden gençlerimizle birlikte bir ödül pikniği düzenledik. Bu onların sosyal çevre içerisinde pandemininde etkisi ile birlikte uzaklaştıkları sosyal çevreye biraz daha yakınlaşmalarını sağlamış olduk. Proje içeriğinde tekne gezisi, ilk defa tekne gezisine çıkan çocuklarımızda var aralarında. Eğirdir’in köylerinden de katılım sağlandığı için çocuklar arasında sosyal, kültürel uyum içeriğinde de oldukça hoş bir, onları mutlu eden etkinlik içerisindeyiz. Yardım eden, bu etkinliğin içerisine destek sağlayan tüm Eğirdir halkına, Belediye Başkanlığımıza ve Kaymakamlığımıza çok teşekkür ederiz.’ ifadelerini kullandı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)