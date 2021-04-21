TÜRKER AVM VE TÜRKER KAPINDA DA FIRSATLAR SÜRÜYOR!
Isparta'nın yerel alışveriş merkezi Türker AVM Şubeleri ve online alışveriş sitesi www.turkerkapinda.com'da indirim fırsatları devam ediyor.
Isparta'nın online alışveriş platformu Türker Kapında'da 75 ₺ ve üzeri alışverişlerde teslimat ücreti alınmıyor. Üstelik siparişleriniz istediğiniz saatte kapınıza geliyor! İster kapıda nakit ister kapıda kredi kartı ile ödeme imkanı da sadece www.turkerkapinda.com'da. Ayrıca çocuklar için sitede birde oyuncak reyonu açıldı.
HEDİYE KUPONU UYGULAMASI BAŞLADI
Türker AVM'de şubeleri Ramazan Ayı dolayısıyla; sevdiklerinize ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hediye kuponu uygulamasını başlattı. 50₺, 75₺ ve 100₺'lik hediye kuponlar Isparta'da tüm Türker AVM Şubelerinde...
Türker AVM'nin bu ay ki indirim broşürlerinde Golf Dondurma fiyatları dikkat çekiyor. Diğer kampanya ve duyurular için sosyal medya sayfalarını takip edin...!
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Whatsapp sipariş: 0541 100 32 32
İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ
Merkez şube:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46
Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36
Şube2:Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01
Şube3:Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14