ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

MALZEMELER 4-6 Kişilik - Pişirme Süresi: 40 clk

♦ 2 Kase Kurutulmuş Taze Fasulye (Tercihen Şeker Fasulye)

♦ 2 Çorba Kaşığı Kuru Kıyma (Kurban Kıyması)

♦ 8-10 Parça Domates Kurusu

♦ 1 Adet Kuru Soğan

♦ 1 Çorba Kaşığı Salça

♦ 1 Kahve Fincanı Sıvı Yağ

♦ 1 Çay Kaşığı Tuz

♦ 2-3 Su Bardağı Su

YAPILIŞI

Kurutulmuş olan taze fasulye ve domates kurusu ayrı ayrı 5-6 saat önceden soğuksuda bekletilin Fasulyeler bol suda haşlanır ve süzülür. Diğer taraftan kısık ateşte tencerede kurban kıyması eritilir. Yemeklik doğranan kuru soğan ile kavrulur. Salça da kavrulduktan sonra su ilave edilir. Islatılan domates kurusu ilave edilir, Özleştikten sonra haşlanan fasulye ilave edilerek yaklaşık yanm saat kadar kısık ateşte pişirilir. Genelde yufka ve kuru soğan ile birlikte tüketilir.

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Cifne (Zıplak)"Afiyet olsun...