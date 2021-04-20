GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 7

ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 7
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"
Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Soğanlıet (zülbiye)"
Afiyet olsun...
 
SOĞANLI ET (ZÜLBİYE)
 
MALZEMELER6-8 Kişilik - Pişirme Süresi: 60 dk
 
1 kg Arpacık Soğan♦ 1 Çorba Kaşığı Tereyağı
 
1 kg Haşlanmış Kuzu Eti veya ♦ Karabiber
 
Tavuk Eti♦ Tuz
 
1 Çorba Kaşığı Domates Salçası ♦ Yeterli Miktarda Su
 
1 Tatlı Kaşığı Biber Salçası
 
YAPILIŞI
 
Arpacık soğanlar, soyulduktan sonra, bütün halde tencerenin içine konulur ve üzerine bir parmak geçecek kadar su dökülerek kaynatılır. Ayn bir kap içinde kuzu eti haşlanır. Haşlanmış soğanın suyu süzülmeden haşlanmış kuzu eti eklenerek karıştırılır. Bir kaşık tereyağında biber ve domates salçası kavrularak karışıma dökülür. 10 dakika kadar tencerede kaynadıktan sonra ocaktan alınarak dinlenmeye bırakılır. Dinlendirilen yemeğin üzerine karabiber ekilerek servis yapılır.
 
Soğariın Cücüğü:
 
Dağda iki çoban akşam ay ışığında, ovaya bakarak hayal kurarlar.
 
Biri sorar:
 
-*Zengin oban ne yerdin?”
 
Öteki-
 
-*Soğanın cücüğünü... ya sen ne yerdin?"'
 
-{Bana bir şey gomadın ki!”


image
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA TARIM EKONOMİSİNE CANSUYU
Kovid-19 aşısında yeni dönem başladı
Isparta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı
Isparta'da Yangın...!
Isparta'da Okulların Güçlendirilmesi
Isparta'da organik hurma, baharat ve kahve çeşitleri Nane Limon Aktar'da
ISPARTA MEM'DEN DOLANDIRICILIK UYARISI
Haber: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yoğunlaştırılmış dinamik denetim' bugün başlıyor
ISPARTA'DA SON OTOBÜS SEFERİ SAATLERİ
ISPARTA'DA KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR!
Isparta kısmi olarak kapanıyor! işte o tedbirler...
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ
SON DAKİKA HABER: İŞTE ALINAN YENİ KISITLAMA KARARLARI
Isparta'da Görme Engelli Sporculardan Büyük Başarı
14-15 Nisan 2021 tarihleri arasında Isparta’da
Isparta'da “Esnaf Dijital Değişim, Dönüşüm, Destek Ofisi” Kuruluyor
Isparta'da ne gibi Ramazan Ayı tedbirleri alındı?
Gelendost’lu Kadınlardan Örnek Proje
Isparta'nın Balıkçı Markası Gözde Balık'tan en taze deniz ürünleri
Isparta Haber: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
Isparta'da sosyal mesafe zemin bantları uyarı levhaları via market'te
Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
Isparta için kritik hava durumu uyarısı
Miryokefalon Zaferi’nin Kazanıldığı Toprakların Çocukları Okçuluk Öğreniyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABER: İŞTE ALINAN YENİ KISITLAMA KARARLARISON DAKİKA HABER: İŞTE ALINAN YENİ KISITLAMA KARARLARI13 Nisan 2021
ISPARTA'DA SON OTOBÜS SEFERİ SAATLERİISPARTA'DA SON OTOBÜS SEFERİ SAATLERİ14 Nisan 2021
Haber: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yoğunlaştırılmış dinamik denetim' bugün başlıyorHaber: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yoğunlaştırılmış dinamik denetim' bugün başlıyor15 Nisan 2021
Isparta'da organik hurma, baharat ve kahve çeşitleri Nane Limon Aktar'daIsparta'da organik hurma, baharat ve kahve çeşitleri Nane Limon Aktar'da16 Nisan 2021
14-15 Nisan 2021 tarihleri arasında Isparta’da14-15 Nisan 2021 tarihleri arasında Isparta’da13 Nisan 2021
Isparta kısmi olarak kapanıyor! işte o tedbirler...Isparta kısmi olarak kapanıyor! işte o tedbirler...14 Nisan 2021
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE RAMAZAN KOLİSİÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ14 Nisan 2021
Isparta'da Görme Engelli Sporculardan Büyük BaşarıIsparta'da Görme Engelli Sporculardan Büyük Başarı13 Nisan 2021
Isparta'da Okulların GüçlendirilmesiIsparta'da Okulların Güçlendirilmesi16 Nisan 2021
Isparta'da Yangın...!Isparta'da Yangın...!18 Nisan 2021
ISPARTA'DA KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR!ISPARTA'DA KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR!14 Nisan 2021
Isparta, Sütçülerli Yazar Hasan Karataş'ın yeni kitabı çıktıIsparta, Sütçülerli Yazar Hasan Karataş'ın yeni kitabı çıktı16 Nisan 2021
ISPARTA MEM'DEN DOLANDIRICILIK UYARISIISPARTA MEM'DEN DOLANDIRICILIK UYARISI15 Nisan 2021
BAŞKAN VELİ GÖK ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIBAŞKAN VELİ GÖK ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI13 Nisan 2021
Isparta'da Ekmek Üretim Fırını İşletmelerinde Ramazan Ayı Denetimleri YapıldıIsparta'da Ekmek Üretim Fırını İşletmelerinde Ramazan Ayı Denetimleri Yapıldı13 Nisan 2021
Isparta'da Online Girişimcilik Maratonuna Rekor BaşvuruIsparta'da Online Girişimcilik Maratonuna Rekor Başvuru13 Nisan 2021
BAGEV GENEL KURULUNU YAPTIBAGEV GENEL KURULUNU YAPTI13 Nisan 2021
Isparta'da Orman Zararlılarıyla Mücadele EğitimiIsparta'da Orman Zararlılarıyla Mücadele Eğitimi13 Nisan 2021
ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 1ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 114 Nisan 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Gelendost ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'ndan Gelendost ziyareti13 Nisan 2021