ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

SOĞANLI ET (ZÜLBİYE)

MALZEMELER 6-8 Kişilik - Pişirme Süresi: 60 dk

♦ 1 kg Arpacık Soğan ♦ 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

♦ 1 kg Haşlanmış Kuzu Eti veya ♦ Karabiber

Tavuk Eti ♦ Tuz

♦ 1 Çorba Kaşığı Domates Salçası ♦ Yeterli Miktarda Su

♦ 1 Tatlı Kaşığı Biber Salçası

YAPILIŞI

Arpacık soğanlar, soyulduktan sonra, bütün halde tencerenin içine konulur ve üzerine bir parmak geçecek kadar su dökülerek kaynatılır. Ayn bir kap içinde kuzu eti haşlanır. Haşlanmış soğanın suyu süzülmeden haşlanmış kuzu eti eklenerek karıştırılır. Bir kaşık tereyağında biber ve domates salçası kavrularak karışıma dökülür. 10 dakika kadar tencerede kaynadıktan sonra ocaktan alınarak dinlenmeye bırakılır. Dinlendirilen yemeğin üzerine karabiber ekilerek servis yapılır.

Soğariın Cücüğü:

Dağda iki çoban akşam ay ışığında, ovaya bakarak hayal kurarlar.

Biri sorar:

- *Zengin oban ne yerdin?”

Öteki-

- *Soğanın cücüğünü... ya sen ne yerdin?"'

- {Bana bir şey gomadın ki!”

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Soğanlıet (zülbiye)"Afiyet olsun...